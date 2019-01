Kutkeeper van Eric Meijers en De Sjonnies wordt ‘dé carnavalskraker’

VVD Berg en Dal wil ‘eerlijk verhaal’ over windmolens

24 januari GROESBEEK - De VVD vindt dat de gemeente Berg en Dal eerlijk moet zijn als het over windmolens gaat. ,,Laten we de burgers gewoon vertellen dat we het zonder windmolens niet redden", zo zei Remco Hammer het recent tijdens een bijeenkomst (caroussel) in het gemeentehuis. En de PvdA wil een eerlijk verhaal over de kosten.