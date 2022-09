Laat die rit naar Duitsland maar zitten: tanken is voor het eerst in jaren bij ons goedkoper

Aufgepasst: korting op Duitse brandstof verdwijnt deze week, liter benzine wordt mogelijk dubbeltjes duurder

KLEEF - Het was zo’n fijne meevaller in financieel zware tijden, de korting die de Duitse regering in juni besloot te geven aan iedereen die in dat land brandstof tankte. Maar slecht nieuws voor alle tanktoeristen: vanaf donderdag verdwijnt de Tankrabbat. Billige benzine dreigt weer fors duurder te worden. Voor Nederlandse pomphouders breken juist betere tijden aan.

30 augustus