Landelijke partijen tekenen in Groesbeek LHBTI-akkoord: lokalen niet

GROESBEEK - De landelijke partijen uit de gemeenteraad van Berg en Dal hebben in het gemeentehuis in Groesbeek het zogenaamde regenboogstembusakkoord, overigens een initiatief van de COC-afdeling Nijmegen, ondertekend.

Daarin staat dat een gemeente een inclusief beleid zal voeren; om LHBTI- personen bij beleidsnotities te betrekken; om bijzondere aandacht te besteden aan specifieke groepen zoals trans, intersekse, bi+ en lesbische personen: om de burgers genderinclusief aan te spreken en om af en toe de regenboogvlag te hijsen en voor regenboogzebrapaden te zorgen.

Of het akkoord na de verkiezingen inderdaad uitgevoerd gaat worden is nog maar de vraag. De lokale politieke partijen LOKAAL! en Kernachtig Groesbeek tekenden niet en die hebben samen op dit moment wel een meerderheid in de gemeenteraad. Zij vinden dat Berg en Dal al inclusief is.

Zebra

,,We beseffen dat er problemen zijn, maar we gaan hierdoor juist groepen aanwijzen. In Berg en Dal hoort iedereen erbij, maar we willen onze burgers niet genderinclusief gaan aanschrijven”, zo zei Ria Barber, lijsttrekker van LOKAAL! eerder in deze krant.

,,Mensen hier stellen er prijs op als mevrouw of meneer geadresseerd te worden. Het regenboogakkoord ademt grootstedelijkheid uit; wij zijn een kleinere gemeente. Ik heb eerder gezegd dat je de lantaarnpalen in de kleuren van de regenboog mag verven, maar een zebra blijft hier zwart-wit.”

Sigrid Pillen, voorzitter van het COC, noemde het ‘jammer’. ,,Maar we zijn in gesprek dus de missie is deels geslaagd. Ik heb niet de indruk dat de lokale partijen tegen zijn, maar dat ze obstakels zien in de uitvoering. Maar wij willen ze juist helpen met die lokale vertaalslag.”