Leden van Achilles'29 mogen kiezen: verhuizen naar sportpark van Germania of Rood Wit

Achilles wil verder als zelfstandige vereniging. Van een fusie met Rood Wit of Germania is geen sprake, stelt bestuurslid Theo Weijers. ,,We zijn in gesprek met beide clubs en de gemeente", zegt Weijers. ,,We gaan de komende tijd beide opties verder uitwerken. Maar we blijven een eigen entiteit en zouden het sportpark dus delen met een andere club. Eind januari leggen we het voor aan de leden, zij beslissen wat we gaan doen.”