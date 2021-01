‘Leuk’ mondkapje straks taboe in Duitsland

Afgelopen dinsdag zijn in Berlijn extra maatregelen afgesproken om het coronavirus in te dammen, waaronder min of meer de verplichting tot thuiswerken, een verlenging van de lockdown tot en met 14 februari én de verplichting tot het dragen van een FFP2-mondkapje in winkels en het openbaar vervoer.



Bondskanselier Angela Merkel gaat er bovendien in Brussel op aandringen dat maatregelen in Europees verband worden genomen.



De zestien deelstaten - die gaan er uiteindelijk over - moeten de afspraken nu handen en voeten gaan geven. Dat ze het dragen van FFP2-mondkapje verplicht zullen gaan stellen ( in Beieren is dat al zo) staat vrijwel vast, maar het moet wel worden georganiseerd. Dat kan enkele dagen duren, verwacht de Kleefse journalist Andreas Gebbink. Kleef ligt in de deelstaat Nordrhein-Westfalen (NRW).