Leuke jongens genoeg, maar haar rolstoel zit Eva (24) in de weg: ‘Mensen zien alleen ideale plaatjes en willen dat ook’

De kapper in Millingen snottert en kan dus even niet knippen, Gasthuis weer coronavrij

26 oktober MILLINGEN - Hij is zijn klanten aan het afbellen en heeft maar een bericht op Facebook gezet omdat hij niet iedereen kan bereiken. Kapper Arno Vermeulen uit Millingen kan even niet knippen. Zijn vrouw heeft in ‘de tweede golf’ het coronavirus opgelopen en dus moet ook hij in quarantaine.