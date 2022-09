Leuth gaat alleen zaterdag op slot voor wegwerk, ergernis over late wijziging van plannen

Overlijden Elizabeth heeft gevolgen tot in Groesbeek: ‘The Queen was onze baas, open dag gaat dus niet door’

GROESBEEK - De dood van de Britse koningin Elizabeth laat in de hele wereld zijn sporen na. Tot in Groesbeek aan toe. Uit respect voor de overleden vorstin gaat een speciale open dag op de Canadese begraafplaats in het heuveldorp dit weekend niet door.

10 september