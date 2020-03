Leuth krijgt oorlogsmonument voor gesneuvelden in Operation Veritable: al 40 namen bekend

Nieuw landbouwge­bied met noten- en fruitbomen in Berg en Dal

3 maart BERG EN DAL - Een flinke lap grond in de buurt van hotel Erica aan de Postweg in Berg en Dal wordt landbouwgrond met bloemrijk grasland, kruidenrijke akkerstroken en noten- en fruitbomen. De Ploegdriever, een vereniging die boeren in de Ooijpolder en Groesbeek ondersteunt bij het landschapsbeheer, ontfermt zich over het project ‘kringlooplandbouw Waldboeren’.