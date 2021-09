Leuth zorgt voor comeback kermis in de polder: begin oktober zelf 5 (!) dagen feest zónder 1,5 meter

Noord-Koreaanse toestanden? ‘Die willen we niet in Berg en Dal’, GroenLinks ‘stomver­baasd’ over weghalen Ver­heul-span­doek

25 augustus MILLINGEN - Het weghalen van een kritisch spandoek over wethouder Nelson Verheul heeft tot onbegrip geleid in politiek Berg en Dal. Partijen snappen weinig van de actie van het gemeentebestuur. GroenLinks heeft burgemeester en wethouders om opheldering gevraagd. ,,Dit hoort niet in een democratie.”