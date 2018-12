Lichaam gevonden in uitgebrande auto in Groesbeek

Topjaar voor Afrika Museum dankzij World Press Photo

BERG EN DAL - Het Afrika Museum heeft met meer dan 70.000 bezoekers een uitstekend jaar achter de rug. Dat is een forse stijging in vergelijking tot 2017, toen 62.000 bezoekers naar het museum in Berg en Dal kwamen. Volgens het museum is het hoge bezoekersaantal te danken aan enkele succesvolle tentoonstellingen.