Lichaam vermiste 16-jarige Kleefse gevonden in Waal bij Nijmegen

Sparren leggen massaal het loodje door letterzet­ter

7 augustus GROESBEEK - De naam klinkt onschuldig: letterzetter. Maar als het kevertje een spar als doelwit uitkiest, is die ten dode opgeschreven. In de bossen rond Nijmegen houdt de Ips typographus inmiddels flink huis. Net over de grens in het Reichswald is zelfs groot alarm geslagen.