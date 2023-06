Lichte bewolking in Berg en Dal vanmiddag en vanavond

de kwestie van Dirk ‘Dapper­heids­di­plo­ma, pietendi­plo­ma, speeltuin­di­plo­ma. Draven we door met deze diplomacul­tuur?’

Mijn zoon kwam thuis met een diploma. Klinkt leuk, maar ik wilde dat hij rechtsomkeert maakte. Het papiertje terug zou geven aan de makers. Vragen wat hen in hemelsnaam bezielde om een diploma vol met leugens mee te geven. Dat laatste kon alleen niet, want praten is nog lastig voor mijn held van zes weken oud.