Lieke (11) wordt op weg naar school geschept, ze is op slag dood: ‘Had ik haar maar laten slapen’

Bermmonu­ment­je voor Millingse Lieke (11) langs Thornse­straat: 'Voor altijd in ons hart'

28 mei PERSINGEN - Waar begin september vorig jaar de 11-jarige Lieke Steeg uit Millingen bij een auto-ongeval om het leven kwam, is een bermmonument geplaatst. 'Voor altijd in ons hart’, staat op de marmeren steen die in het grind ligt.