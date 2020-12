Linda Janssen en ‘haar’ boeren: ‘Het knalt geregeld, maar we weten dat we elkaar nodig hebben’

Op een alsjeblieft-géén-tegenliggers-dijk in Erlecom woont Linda Janssen (41). Het uitzicht uit elk raam van haar huis is zo weids dat daarna pas opvalt hoe groen het is, ook in deze tijd van het jaar. Het is altijd het bezoek dat haar moet wijzen op die schoonheid. ‘Inderdaad, wat een geluk’, denkt Janssen dan vijf tellen. En dan moet ze door. Elke wakkere minuut is de voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), de belangenbehartiger van de varkenshouders, scherp op het ‘kleinste geluidje’ dat de zoveelste aanval zou kunnen inluiden op ‘mijn boeren’, zoals Janssen de varkenshouders geregeld noemt.

Kindermarketing

Trots is ze op ‘haar’ boeren die, ondanks alles wat er nog meer aan de hand was in het zeer roerige 2020, zelf twee ton op tafel legden voor hun pr, waaronder de The Pig Story. Deze nieuwe hardroze site voor basisschoolkinderen gaat over de Nederlandse varkenshouderij, tot en met een filmpje van de inseminatie van een zeug. Een slimmerik heeft zijn spreekbeurt hier in een middag bij elkaar.



Maar nu mag Janssen naar de Reclame Code Commissie. Want actiegroep Varkens in Nood heeft geklaagd over The Pig Story, vertelt ze. ,,Ja, echt. Ze betichten ons van kindermarketing.” Zeg maar het geniepig opdringen van ongezond voedsel aan kinderen. Als het niet zo bespottelijk was, zou ze erom kunnen lachen.