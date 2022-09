Van Loon signaleerde namelijk op enig moment dat de toenmalige gemeente Groesbeek liefst vijf miljoen had gestoken in derivaten, een financiële beleggingsconstructie die later levensgevaarlijk bleek en veel mensen heel veel geld gekost heeft.



Dankzij Van Loon kon de gemeente afscheid nemen van deze derivaten. ,,Maar als dat contract was doorgelopen", aldus burgemeester Slinkman, ,,dan had dat de gemeente in 2019 bij het aflopen van het contract mogelijk een miljoen gekost.”