Live kijken naar een kadaver in ontbinding: ‘We willen de dood in de natuur nieuw leven inblazen’

Gieren, raven, kevers, vlinders, dassen en vossen. Ze behoren allemaal tot de kadaverfauna; dieren die graag een kadaver op het menu zien. Sterker nog; sommige zijn er van afhankelijk. Dood doet leven. Dat is dan ook de naam van het project van ARK Natuurontwikkeling, dat in 2008 gelanceerd werd. ,,We willen dood in de natuur nieuw leven inblazen”, zegt projectleider Bart Beekers. Voordat de twintig nieuwsgierige bezoekers op excursie gaan naar het kadaver van een ree in de Ooijpolder, geeft hij een lezing over het project.