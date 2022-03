Lokaal gaat aan kop in Berg en Dal

Column Thé de Pruus Thé staat dagelijks in de file bij de Tankstelle en dat is uw schuld

Thé staat tegenwoordig vrijwel dagelijks in de file en dat is uw schuld. U komt namelijk steeds massaler de grens over om er te tanken. Dat was altijd al zo natuurlijk, maar sinds het erom spant in Oekraïne is het een graadje erger.

4 maart