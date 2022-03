Lokale Omroep Berg en Dal verkeert in zwaar weer: door corona haakten adverteerders af

Twee officiële wedstrij­den bij recreanten­feest­je Omloop der Zevenheuve­len, animo is groot

Het startschot voor de Omloop der Zevenheuvelen in Berg en Dal klinkt pas over dik honderd dagen. Toch moeten wielerfanaten haast maken met hun aanmelding; voor de recreantenwedstrijd over 45 kilometer zijn nog maar enkele startbewijzen beschikbaar.

22 maart