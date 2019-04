Loslopende hond bijt drie lammetjes dood op Galgenhei

Groesbeek­se kinderen spelen 24 uur Fortnite voor het goede doel

GROESBEEK - Het was wel even slikken en in eerste instantie was het ook een 'nee'. Dat hun drie kinderen tijdens de vakantie 24 uur lang de game Fortnite wilden spelen, zagen moeders Kirsti van Dijk en Sonja van Duijnhoven echt niet zitten. Tot het idee van een goed doel opdook. Het resultaat: ruim 1.100 euro voor Warchild. En de teller loopt nog.