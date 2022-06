Luchthaven Düsseldorf: brandweer helpt met bagage uitladen

Op de luchthaven van Düsseldorf doen zich momenteel, net zoals op de luchthavens van Bonn en Keulen alsmede Schiphol, chaotische taferelen voor. Vluchten worden op het laatste nippertjes geschrapt: woedende passagiers zien hun vakantie in rook opgaan en de afhandeling van de bagage is door een schreeuwend tekort aan personeel een puinhoop.

Volgende dag

Zo was er dit weekend onvoldoende personeel om de bagage uit de vliegtuigen te halen. Passagiers gingen zonder koffers naar huis. Om te voorkomen dat de vliegtuigen de volgende ochtend niet beladen konden worden met de koffers van vertrekkende passagiers, heeft de luchthavenbrandweer geholpen. Honderden koffers werden in de aankomsthal gedeponeerd waar de passagiers - inmiddels al naar huis - ze de volgende dag konden ophalen.

Volgens de luchthaven kwamen de brandweerlieden 'bij wijze van uitzondering’ in actie en is hun primaire functie - uitrukken bij calamiteiten - geen moment in het geding geweest. Overigens zijn er in Düsseldorf ook vandaag (maandag) weer zes vluchten geschrapt. Afgelopen weekend al strandden hier meer dan 1000 passagiers nadat er een streep door hun (vakantie)vlucht was gezet.