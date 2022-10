‘Lul’ en ‘gladjanus’: burgemeester Berg en Dal beschuldigd van ‘grensoverschrijdend gedrag’

Fractieleiders van de vijf oppositiepartijen in Berg en Dal zijn deze zomer met het CDA-raadslid Wim Bakker twee keer in Arnhem bij commissaris van de Koning John Berends geweest om hun beklag te doen over burgemeester Slinkman.



Die heeft, zo is bevestigd door meerdere bronnen, tijdens een besloten vergadering in april CDA-raadslid Wim Bakker de huid vol gescholden. Daarbij zijn woorden als ‘gladjanus’ en ‘lul’ gebruikt. Bovendien zou Slinkman gezegd hebben dat als het aan hem ligt Bakker uit de raad verdwijnt.