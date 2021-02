Man (54) nam te weinig medicijnen in en viel broer aan met stofzuigerbuis: ‘Ik maak je dood’

Dome Vrijheids­mu­se­um is weer hersteld: ‘kom maar op met de volgende storm’

15 februari GROESBEEK - Hij staat er weer als nieuw bij, de dome (het dak) van het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Door de hevige sneeuwval in combinatie met een felle wind uit het oosten zakte de dome in de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 februari in.