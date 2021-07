Man die dominee met bijl ombracht ‘heeft boete gedaan’: geen dwangverpleging meer

Eis: 7 jaar cel en tbs voor domi­neemoord

14 maart ARNHEM - Het openbaar ministerie heeft zeven jaar cel plus tbs geëist tegen de 55-jarige dominee die zijn echtgenoot Dick Piersma in Ubbergen vermoordde. De man vermoorde zijn echtgenoot om, naar eigen zeggen, rust te krijgen. Dat zei de verdachte tijdens de rechtszitting die vrijdagmiddag diende in Arnhem.