Man die voor de kick stiekem onder rokjes filmde krijgt werkstraf

MILLINGEN - Een man uit Millingen die in 2018 maandenlang heimelijke filmopnamen maakte onder de rokjes van zo'n dertig meisjes en vrouwen in Nijmegen, Millingen en Driel, krijgt van de Arnhemse politierechter 80 uur werkstraf, waarvan 40 voorwaardelijk.

Dat is hoger dan wat de officier van justitie had geëist. Ook moet hij ruim 450 schadevergoeding aan een van de slachtoffers betalen, een 12-jarige meisje dat hem had betrapt. Verder moet hij zich laten behandelen en mag de reclassering te allen tijde zijn computer en andere digitale media controleren. De iPhone waarmee hij de filmpjes had gemaakt, werd verbeurd verklaard.

,,Koopt u maar een mobieltje waarmee u níet kunt filmen’’, voegde de rechter de verdachte toe, die terechtstond voor zeven gevallen die bij Albert Heijn in Driel hadden plaatsgevonden. Zijn modus operandi was steevast dezelfde: zodra hij in een supermarkt een vrouw met een rok had gespot, volgde hij haar naar de kassa en ging daar achter haar staan. Telkens liet hij dan 'per ongeluk' zijn pinpas vallen. Bij het oprapen legde hij zijn mobieltje op de vloer, met de opnamemodus ingeschakeld. Even later stak hij het mobieltje weer bij zich.

,,Ik deed dat voor de kick’’, verklaarde de man die geen moment bij de gevolgen voor de vrouwen had stilgestaan. Hij had het idee van een collega die hem een site met soortgelijke heimelijke opnamen had laten zien. Hij ontkende dat er een seksueel motief speelde en ook maakte hem de leeftijd van zijn slachtoffers niets uit. Angst dat ze op een pornosite zouden terechtkomen, hoefden zij niet te hebben, bezwoer hij de rechter. ,,Het was kijken en wissen.’’