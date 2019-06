Man gewond bij steekpartij in Millingen

Eerste Hulp bij psychische klachten: conciërge, docent of voetbal­vrij­wil­li­ger kan erger voorkomen

10:23 NIJMEGEN - Zoveel mogelijk mensen in de regio Nijmegen moeten leren lichte psychiatrische problemen te signaleren. Daar is nu een cursus voor. Niet alleen voor hulpverleners, maar ook voor anderen, zoals vrijwilligers van de voetbalclub of buurthuis.