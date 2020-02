Man met pistool en messen in auto opgepakt in Beek

Na twee jaar eindelijk een nieuwe mast: Omroep Berg en Dal weer goed te ontvangen

25 februari BERG EN DAL - Twee jaar nadat de antennemast van Omroep Berg en Dal door de storm het loodje legde, is een nieuwe geplaatst. In de tussentijd was de bereikbaarheid van de FM-zender in Groesbeek slecht. Een noodmast van 6 meter hoogte bood niet de gewenste ontvangst.