Man ‘overstuur’ bij instelling in Groesbeek, politie neemt hem mee

Corona-versoepe­lin­gen? Veel mag, maar niks kan

19:10 GROESBEEK/ MOOK - Mooi dat de maatregelen rondom het coronavirus eerder dan verwacht zijn versoepeld, maar lang niet iedereen schiet daar iets mee op. Volgens kermisexploitant Raymond Saedt uit Groesbeek mag hij volgende maand al aan de slag in plaats van pas in september. ,,De vraag is alleen hoe dan? Ik kan niks.’’