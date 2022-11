Man uit Berg en Dal verdacht van leveren Glocks, uzi en M16 aan drugsbaron Martien R. uit Oss

De in Berg en Dal wonende man stond maandagmorgen terecht in de Bossche rechtbank. Tijdens de op de familie R. gerichte Operatie Alfa kwam de Somalische man veelvuldig in beeld als bezoeker van het woonwagenkampje aan de Osse Hoogheuvelstraat.

Hij was volgens justitie te zien op de camerabeelden die de politie wist te maken in de vergaderschuur van de familie R. Ook zijn stem werd regelmatig gehoord.

Glocks, uzi’s en M16

In de gesprekken waar de Somalische man bij zat, ging het veelvuldig over de handel in zware wapens en (minder vaak) over synthetische drugs. Volgens justitie blijkt uit de afgeluisterde gesprekken dat de man met Martien R. sprak over Glocks (pistolen) en automatische vuurwapens als een M16 en een uzi. Na de inval op het kampje vond de politie in ondergrondse ruimtes achter de woonwagens een flinke hoeveelheid wapens.