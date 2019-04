Man uit Groesbeek (53) 40 maanden de cel in voor misbruik 14-jarig meisje

Van Agt blijft onvermoei­baar strijden voor Palestina

11 april NIJMEGEN - Hij is oud-premier van Nederland maar zijn politieke rol is al jaren uitgespeeld. Er is echter één onderwerp dat de inmiddels 88-jarige Dries van Agt uit Nijmegen niet los kan laten: het onrecht dat de Palestijnse bevolking wordt aangedaan door Israël. Vandaag verschijnt zijn nieuwe boek Palestina in Doodsnood.