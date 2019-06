Man valt uit boom, traumaheli landt in Groesbeek

Berg en Dal gaat vergunning geitenhou­de­rij opnieuw bekijken

7:45 BERG EN DAL - De verleende vergunning aan Jan Scholtens uit Millingen om geiten in plaats van varkens te gaan houden, moet heroverwogen worden mede op basis van een recent GGD-advies om het 'voorzorgbeginsel’ toe te passen. Vraag is of dat advies reden is om de vergunning te weigeren.