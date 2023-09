Mannen leven langer, en daar moet Het Gasthuis iets mee: op pad met Jan (88) in een oldtimer

Dit is een dag voor Jan en dat is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Jan is Jan Wieland (88) uit Leuth, sinds kort woont hij in een aanleunwoning bij Gasthuis Millingen, en deze zaterdag stapt hij in een Volkswagen T2B Westfalia-camper uit 1974.



Jan heeft het hier goed naar zijn zin, daar niet van, maar hij merkt ook dat Het Gasthuis steeds meer rekening houdt met mensen zoals hij – en daar is een verklaring voor.