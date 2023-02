Massa’s mensen vieren carnaval; slechts handvol haalt askruisje: ‘Is juist mooie manier om feest af te sluiten’

Volledig scherm Pastoor Rudo Franken tekent een askruisje op het voorhoofd van een gelovige in Beek © Theo Peeters

,,Gedenk dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren”, prevelt pastoor Rudo Franken dus slechts negen keer als hij een askruisje op het voorhoofd van een gelovige tekent.

Dat carnaval een katholiek feest is dat diep in het geloof geworteld is? Het blijkt deze ochtend niet. In de kleine Bartholomeuskerk van Beek is althans geen carnavalist te zien. Op het nabijgelegen parkeerterrein staat nog een grote tent waar de afgelopen dagen uitbundig gefeest is, maar een askruisje halen hoort hier anno 2023 niet meer tot de vaste carnavaleske praktijk. Haring happen nog wel. Maar daar is bier bij.

Pastoor Rudo Franken is niettemin fan van carnaval. Hij liep mee in vijf carnavalsoptochten, van Millingen tot aan Beek. ,,Met carnaval zie je verbondenheid tussen de mensen. Het is dan één grote familie, mensen hebben weer contact met elkaar”, zegt hij na afloop van de Aswoensdagmis.

In zijn preek tijdens de mis is hij wat strenger. ,,Ik dacht dat we na corona wat meer bezinning aan de dag zouden leggen. Dat we vaker van binnen stil zouden willen zijn voor het geval God ons wat te zeggen heeft. Maar nee, we vliegen weer overal naartoe en ik zie dat levenszingeving weer vaak ontbreekt.”

Nog één keer goed losgaan

Hoe het ook alweer zit met die link tussen carnaval en kerk? Het feest markeert het begin van de vastenperiode. Voor de mensen die daar nog aan meedoen, volgen tot Pasen veertig dagen van matiging; minder eten, minder drinken en minder losbandig leven. Carnaval biedt van oudsher de laatste kans nog eens goed los te gaan voor een sobere periode aanbreekt.

Aswoensdag geldt als kantelpunt van feest naar vasten. De as waarmee de kruisjes gezet worden, ontstaat doordat de palmtakken (vaak buxus) van het vorige jaar verbrand worden. De as is een teken van boetvaardigheid en bedoeld om de mens te confronteren met zijn beperktheid en zijn stoffelijkheid.

Volledig scherm Pastor Peter Pot verkleed als pastoor Eric Odekerke met zijn beschermengel in de optocht van Groesbeek. © Geert Willems

Priesters in de optocht

Rudo Franken was niet de enige zielenherder die de voorbije dagen in carnavalsoptochten te zien was. Ook in Groesbeek deden de pastores én dominee mee. Pastor Peter Pot ging verkleed als pastoor à la tv-kapelaan Odekerke met omafiets en had een beschermengel bij zich.

De pastores Joke Huisintveld en Aloys van Velthoven en dominee Janneke Ruijs waren ook als pastoor-met-boordje verkleed en trokken het bovenste stuk van een kerktoren met zich mee met de tekst ‘wej bedienen ollie gere’.

Quote Nu ik prinses carnaval ben, ga ik wel een askruisje halen. Het is een waardige manier om het carnaval af te sluiten Eline de Valk, Prinses van Groesbeek

,,De mensen vonden het fijn dat wij er tijdens carnaval ook zijn: we hopen dat zij op hun beurt bij ons komen voor het askruisje”, zei Peter Pot. Carnavalsprinses Eline de Valk ging die woensdag in de Cosmas en Damianuskerk (drukker dan in Beek) in ieder geval zeker halen. En nog wel in vol ornaat.

,,Voorgaande jaren heb ik geen askruisjes gehaald. Maar nu ik prinses carnaval ben, doe ik dat wel. Het is een waardige manier om het carnaval af te sluiten; ook ter onderstreping van de geweldige saamhorigheid die ik de afgelopen dagen geproefd heb.”