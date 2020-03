Maud (15) uit Milsbeek schittert vrijdag in The Voice Kids: ‘Het werd steeds leuker’

VIDEO Millings carnaval scoort in het Amerikaan­se St. Louis dankzij een Friese ijshockey­fan. Hoe kan dat?

28 februari MILLINGEN/ST.LOUIS - Het carnaval in Millingen is momenteel hot in het Amerikaanse St. Louis, bakermat van de befaamde St. Louis-blues (bluesmuziek, denk aan Chuck Berry) én thuisbasis van de daarnaar vernoemde ijshockeyclub St. Louis Blues. Met dank aan de Friese sportjournalist Gerard Bos (38), die in het shirt van deze ijshockeyclub carnaval vierde in Millingen. Het filmpje daarvan is in Amerika inmiddels meer dan 11.000 keer bekeken.