Medewerkers Orientalis aangeslagen na vuurzee in werkplaats; park met Pasen wel gewoon open

update | met video Brand op Museumpark Orientalis is mogelijk aangesto­ken: ‘Schade aan de loods is enorm’

In Museumpark Orientalis in Heilig Landstichting is zaterdagavond een loods annex werkplaats in vlammen opgegaan. De brandweer kon voorkomen dat de brand naar het park oversloeg, maar de loods was niet meer redden. De vrees is dat het mogelijk gaat om brandstichting.