Meer insecten, een gezonder bodemleven en schoon water: onderzoekers en boeren bekijken in de Ooijpolder of dat mogelijk is

Ecologen, communicatiewetenschappers, bestuurskundigen en boeren gaan de komende tijd regelmatig met elkaar in gesprek. Zo was er vorige week een sessie waar zich een vijftiental boeren bij had aangesloten.

,,In ons onderzoek gaat het niet alleen om ecologie, maar ook markt en beleid”, zegt professor Noelle Aarts, antropoloog en communicatiewetenschapper, uit Beek. ,,We gaan samen met de boeren op zoek naar passende verdienmodellen, want boeren kunnen het niet voor niets doen. Wat werkt voor hen? Wat is inpasbaar in de bedrijfsvoering? Wat is rechtvaardig? Het leven van een boer is al onzeker genoeg door het zwabberend beleid van de afgelopen decennia.”