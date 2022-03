Meer vroegstemmers dan vorig jaar in Mook; 234 kiezers volgen minister Jetten in Groesbeek

Bewoners vragen zich af: is Kekerdomse ooievaar veranderd in huisjesmel­ker of overspeli­ge echtgenoot?

KEKERDOM - Is de mannetjesooievaar die sinds jaar en dag naar Kekerdom komt, veranderd in een huisjesmelker of in een overspelige echtgenoot? Dat vragen polderbewoners zich af nu de imposante vogel niet alleen zijn vaste stek in het onlangs geplaatste nest bij de kerk heeft ingenomen, maar met een partner ook is begonnen aan de bouw van een tweede nest op 100 meter afstand.

