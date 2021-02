Met vrienden prutst Geert aan een knikloopbuks

Geert Verriet (56) zoekt luchtwapens of onderdelen ervan. Windbuksen, luchtdrukpistolen maar ook folders zijn welkom. Zijn oproep leverde meteen reacties op. ,,Mensen hebben vaak nog een buks op zolder liggen die ze niet meer gebruiken en vragen zich af: wat moet ik ermee? Die maken mij daar erg blij mee. De meeste krijg ik, soms betaal ik een kleine vergoeding. De herkomst zoek ik op in mijn catalogus.” Verriet laat een dik boekwerk zien vol wapens en lacht. ,,Allemaal lucht!” We gaan naar zijn werkplaats in Ooij. ,,Ik heb na mijn oproep twaalf luchtwapens opgehaald die ik hier ga restaureren.” Hij wijst op een aantal knikloopbuksen die je vroeger veel zag in de schiettent op de kermis. Je breekt de loop open, stopt er een kogeltje in, klapt hem dicht, spant de veer met een zogeheten bügel en schiet.

Verderop ligt een Diana, in onderdelen. De eigenaar wou hem restaureren, maar kwam er niet aan toe en gaf Verriet de losse stukken mee. Ook hiermee is hij blij. Hij heeft veel modellen van dit merk. ,,Ik hoop ooit nog eens een Diana 30 te krijgen, een militaire uitvoering.”



Zowel schieten als restaureren vindt hij leuk. Hij ontroest lopen en zet ze in wapenolie. Geduldig schuurt hij het hout van de kolf kaal en zet het (in dunne laagjes) in de lijnolie. Tot het hout, meestal beuken, is verzadigd. ,,Dan krijgt het een mooie, donkere kleur.” Sinds kort krijgt Verriet hulp van twee vrienden. ,,Dan zitten we hier een beetje te prutsen en slap te ouwehoeren. Dankzij Lezers helpen lezers hebben we nog wel effe wat te doen.”