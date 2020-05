Mieke van Millingse AH gaat naar huis van winkeldievegge om voor haar kinderen te zorgen

Maak van marktplein Groesbeek één groot ‘Vrijthof’: ‘Het geld moet weer rollen’

7:30 GROESBEEK - Maak van het marktplein in deze zomer één groot terras, zoiets als het Vrijthof in Maastricht. Op die manier kunnen de horecaondernemers in Groesbeek het seizoen wellicht nog een beetje goedmaken.