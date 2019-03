‘Mijn man leert de koeien om kusjes te geven’

Hans Verbeek is brandweer­vrij­wil­li­ger bij de buurman: net als 40 jaar geleden

8:39 MILLINGEN - Hij is zoon van een brandweerman. Groeide op naast een kazerne. En nam net als vier van de vijf kinderen in zijn gezin de spuit ter hand. Nu viert Hans Verbeek (58) zijn 40-jarig jubileum bij het korps in Millingen. Waar ie het blusplezier uit zijn jeugd heeft hervonden.