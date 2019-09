Militaire vrachtwagen brandt af en tank moet worden afgesleept in Groesbeek

Kekerdom: parkeerpro­bleem verplaatst zich naar overkant van Wever­straat

7:00 KEKERDOM - Het parkeerprobleem in Kekerdom heeft zich verplaatst, sinds er begin augustus in een deel van de Weverstraat (tussen dijk en Visserstraat) een parkeerverbod werd ingesteld. Nu komen er klachten binnen uit het andere deel van de Weverstraat - en uit de Visserstraat en de Schoolstraat - over parkeeroverlast", vooral in de weekenden.