Millingenaar die dodelijk ongeluk van brugklasser Lieke (11) veroorzaakte, wordt niet vervolgd

Moedereend al voor het derde jaar naar de kraamkamer in binnentuin Mariëndaal

20 april GROESBEEK – Moedereend streek voor het derde jaar neer in de binnentuin van Kloostertuin bij Mariëndaal aan de Stationsweg in Groesbeek. Begin maart kwam ze weer met het mannetje aanvliegen om te kijken of ze weer terecht kon onder de rozenstruik in de binnentuin.