Millingse Fiep krijgt energie van ‘haar’ Oekraïense vluchtelingen

Column Thé de Pruus Thé vraagt zich af: Waarom is de DM zo goed­koop?

Het is vast pandoer: als de dochters van Thé op visite komen, dan moéten ze ook even naar de DM of naar Müller, de drogisterijen naast de Aldi in Kranenburg. Want die zijn me toch een potje goedkoop zeg. Thé heeft niks met cosmetica maar weet inmiddels wel dat Balea het huismerk - alweer 25 jaar - van DM is met een enorm aanbod aan gezichtsreinigings- en verzorgingsartikelen.

27 mei