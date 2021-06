Millingse hotelbaas Adri baalt: zaak mag eindelijk uit lockdown, maar plots wordt de toegangsweg gesloten

Groesbeek Memorial 65 jaar: nog 800 vermisten

1 juni GROESBEEK - De Groesbeek Memorial op de Canadese Begraafplaats werd op 2 juni 1956 officieel geopend in bijzijn van prins Bernhard. Dat is woensdag 65 jaar geleden. Op deze muur staan de namen van dik 1000 vermisten, van wie een aantal in de loop der jaren gevonden is.