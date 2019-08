Minister roemt heldhaftige optreden Groesbekenaar: ‘Eén klik veranderde alles, maar jij haperde niet’

Henk Struijs heeft niet vaak meer stilgestaan bij die avond in november 2006, toen hij in het huis van zijn buurvrouw Carla oog in oog stond met haar ex-man.



De ex, onder invloed van alcohol en medicatie, was naar het huis van de vrouw gesneld, om Carla en hun twee kinderen te doden. Maar in plaats van dat zijn voormalig echtgenote de woonkamer binnenstapte, was het militair Henk. Een klik volgde. Een klik die Struijs direct herkende als het haperen van een vuurwapen.



De inmiddels gepensioneerde veteraan bedacht zich geen moment en sprong bovenop de ex-man, en hield hem in bedwang tot de politie er was.