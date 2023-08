Minuutje rijden in Berg en Dal: gemiddeld acht verkeersborden

Door arrestatie­team opgepakte man weer thuis, buren snappen er niets van: ‘Dacht dat hij hulp zou krijgen’

De man die vrijdag aan het begin van de avond uit zijn appartement aan de Mariënburg in Nijmegen is gehaald door een arrestatieteam van de politie, is weer terug in zijn woning. Tot onbegrip en ergernis van de overige bewoners. Zij zien dat de man psychische problemen heeft. Hij zou voor hulp moeten worden opgenomen, denken ze.