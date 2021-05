Mister PolderPop Erik Brugman zwaait af: ‘Kensington en De Staat maakten meters bij ons, toen ze nog niet zo groot waren’

Hij was 13 of 14 toen Erik Brugman door een jongerenwerker van straat werd geplukt. Ze vroegen hem of hij en zijn vrienden een speurtocht wilden organiseren in de kindervakantieweek. In Leuth is De Kakatoe sinds jaar en dag het centrum voor jongerenactiviteiten. Ook toen al, halverwege jaren 70. Brugman (58) ging er nooit meer weg.