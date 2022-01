Moeder (91) en zoon (52) liggen dagenlang dood in huis in Kranenburg

Carbid­schie­ten in Ooij kan doorgaan, maar zonder koffie en oliebollen

OOIJ - Het traditionele carbidschieten in Ooij kan op oudjaarsdag doorgaan. De organisatoren hadden al eerder een vergunning gekregen maar vroegen zich na de nieuwe lockdown af of die nog geldig was. Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal heeft er ook in tweede instantie zijn goedkeuring aan gegeven.

29 december