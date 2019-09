Monnikenwerk op de Duivelsberg is voltooid: 1.300 sporen van de oorlog gevonden

Het is monnikenwerk geweest, zegt Paul Klinkenberg (64) van de Werkgroep Archeologie van de Tweede Wereldoorlog Nijmegen. De afgelopen drie jaar is Klinkenberg met tien vrijwilligers bezig geweest om op de Duivelsberg en omgeving in kaart te brengen wat er nog in het landschap te zien is van de gevechtshandelingen tijdens de bevrijding in 1944/1945.



,,We hebben 1.300 sporen gevonden. Dat is uniek voor Nederland: zoveel sporen op een relatief klein gebied van 125 hectare. Dit is bijna zes maanden frontgebied geweest”, zegt Klinkenberg. Waarom ze dit doen? ,,We vinden het belangrijk om deze resten, die onderhevig zijn aan erosie en verval, vast te leggen.”