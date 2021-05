Monument en Landschap vreest voor Manhattan in de Ooijpolder: ‘Met afschuw kennis genomen van plannen’

column marcel rözer Ooij-alarm: nooit meer het gevoel dat de tijd in onze prachtige polder ooit is stilgezet

19 mei Een aantal weken geleden hield ik voor ‘Groen Gezond en In Beweging’ van de gemeente Nijmegen een lezing. De stad wil inzetten op duurzaamheid, op meer groen vooral. In mijn verhaal fietst de hoofdpersoon in het jaar 2121 van Millingen richting stad en pas vanaf de Vlietberg is de tussen het groen aangelegde hoogbouw van de ingedikte stad zichtbaar.