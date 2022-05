Monumentale Villa Wylerberg in Beek is voortaan een openbaar museum

Gedegra­deerd Achilles’29 geeft DUNO megaklap in Doorwerth­se degradatie­strijd

GROESBEEK - Achilles’29 heeft streekgenoot DUNO een enorme knal gegeven in de strijd voor direct lijfsbehoud in de zaterdag hoofdklasse A. In Groesbeek won de thuisploeg, afgelopen zaterdag zelf gedegradeerd, het inhaalduel met 2-1.

11 mei